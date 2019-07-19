Освобожденный судом грабитель взорвал банкомат под Днепром: опубликованы фото и видео

В Днепропетровской области задержали банду злоумышленников, которые подорвали банкомат в одном из магазинов.

Об этом в Facebook 19 июля сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, среди задержанных преступник, которого два дня освободили под залог 80 тысяч гривен в Запорожской области.

"Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат. Но благодаря профессиональным действиям уголовной полиции Днепра ночью мы еще раз их задержали", - написал правоохранитель.

Аброськин также выразил недовольство решением суда и поблагодарил полицейских за оперативное задержание преступников.

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