Перепутал, где у него сердце: появилось курьезное видео задержания водителя в Харькове

В сети опубликовали видео курьезного эпизода с задержанием водителя в Харькове. В момент, когда мужчину остановили патрульные полицейские, тот устроил настоящее шоу.

Ролик был опубликован на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook.

По данным сообщества, во время задержания Александр Сытник начал притворяться, что у него болит сердце, при этом мужчина держал руку на правой части груди.

Также отмечается, что задержанный является сотрудником органов внутренних дел и представителем штаба кандидата в нардепы Александра Бакумова.

"Когда водилу Александра Сытниа (супруга - один из руководителей ЗЕ-штаба Бакумова) "приняли" полицейские, тому сразу стало плохо. Бедняга, держась за правый бок, даже перепутал, где у него сердце))) Ему вызвали скорую - кардиограмма как у молодого", - говорится в сообщении.

В автомобиле у него находилась антиагитация в отношении одного из лидеров гонки на округе Бакумова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове повеселили странным объявлением, которое якобы повесили накануне приезда президента Украины Владимира Зеленского в город.