Появилось видео с российской "гуманитаркой" для боевиков ДНР-ЛНР

В интернете обнародовали видео, на котором украинские военные демонстрируют новые доказательства военного присутствия Российской Федерации на Донбассе.

Соответствующий сюжет ТСН опубликован в YouTube.

Так, на одном из участков передовой бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.

Отмечается, что военные часто находят вещественные доказательства участия России в войне на Донбассе - провиант, экипировку, бронежилеты и боеприпасы, произведенные в стране-агрессоре.

По словам военных, враг использует и запрещенные международными конвенциями противопехотные осколочные мины.

Как сообщал "Апостроф", 19 июля во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от снайперского огня на Донбассе погибли двое украинских военных.

Ранее стало известно о ликвидации боевика по имени Дмитрий Коньков (кличка "Варяг"), который воевал на Донбассе.