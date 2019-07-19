RU  UA  EN

суббота, 20 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

20 июля

00:15
Названы имена украинских бойцов, убитых снайпером на Донбассе

19 июля

23:59
Путин всерьез забеспокоился из-за Зеленского: в России озвучили причины
23:56
Появилось видео с российской "гуманитаркой" для боевиков ДНР-ЛНР
23:28
Разорвана в клочья: Путина подловили на новой лжи об Украине
22:58
Снайпер боевиков убил двух бойцов ВСУ: подробности трагедии
22:47
Welcome to Ukraine, школота: Забужко поставила сеть на уши метким диагнозом Украине
22:17
Весь город в дыму: стало известно о серьезном ЧП в оккупированном Крыму
21:58
Под Радой поймали дезертира с гранатой: подробности скандала
21:52
"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала освободить Вышинского
21:50
Эксперт заявил о незаконном участии Куницкого в выборах: документ
21:43
В Борисполе на взятках погорели местные топ-чиновники: фото и видео
21:38
СМИ раскрыли "сетку" экс-регионалки Засухи в пользу Дубинского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось видео с российской "гуманитаркой" для боевиков ДНР-ЛНР

пятница, 19 июля 2019, 23:56
переглянути новину українською

В интернете обнародовали видео, на котором украинские военные демонстрируют новые доказательства военного присутствия Российской Федерации на Донбассе.

Соответствующий сюжет ТСН опубликован в YouTube.

Так, на одном из участков передовой бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.

Отмечается, что военные часто находят вещественные доказательства участия России в войне на Донбассе - провиант, экипировку, бронежилеты и боеприпасы, произведенные в стране-агрессоре.

По словам военных, враг использует и запрещенные международными конвенциями противопехотные осколочные мины.

Как сообщал "Апостроф", 19 июля во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от снайперского огня на Донбассе погибли двое украинских военных.

Ранее стало известно о ликвидации боевика по имени Дмитрий Коньков (кличка "Варяг"), который воевал на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: