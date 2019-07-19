Снайпер боевиков убил двух бойцов ВСУ: подробности трагедии

В пятницу, 19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от снайперского огня на Донбассе погибли двое украинских военных.

Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, один из бойцов отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила был эвакуирован с места обстрела и доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался.

"Другой военнослужащий получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого собрата и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам!" - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о ликвидации боевика по имени Дмитрий Коньков (кличка "Варяг"), который воевал на Донбассе.

Между тем, компанию "Мотор Сич" обвинили в финансировании боевиков, продолжаются следственные действия.

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