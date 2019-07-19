В Альпах произошло смертельное ЧП с самолетом: подробности

В четверг, 18 июля, в австрийских Альпах самолет врезался в скалу на высоте двух километров.

Об этом сообщает агентство AP .

Трагедия произошла недалеко от города Лейташ, что находится на границе с Германией. Отмечают, что аппарат летел через горный массив и врезался в скалу на высоте около 2300 метров. В результате авиакатастрофы погибли три человека.

По заявлению местных властей, непонятно, куда направлялся самолет и где он был зарегистрирован, так как после падения аппарат сгорел дотла. В результате аварии погибли три человека. Так как самолет полностью обгорел, установить личности погибших пока не удается.

Как сообщал "Апостроф", небольшой спортивный самолет с девятью пассажирами на борту разбился на севере Швеции.