Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов"

На оставленных боевиками позициях на Донбассе украинские военные продолжают находить очередные доказательства причастности армии РФ.

Как говорится в сюжете ТСН, новые доказательства российского военного присутствия были найдены на одном из участков передовой. Здесь собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.

Напомним, в интернете обнародовали видео, на котором украинские военные демонстрируют новые доказательства военного присутствия Российской Федерации на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото детского праздника к пятилетию сына сербского наемника Братислава Зорана Живковича, который на Донбассе возглавлял интернациональную бригаду террористов, он украсил ребенку торт моделями военной техники РФ, а также символами группировок "ДНР" и "Новороссия".