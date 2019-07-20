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Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов"

суббота, 20 июля 2019, 13:53
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На оставленных боевиками позициях на Донбассе украинские военные продолжают находить очередные доказательства причастности армии РФ.

Как говорится в сюжете ТСН, новые доказательства российского военного присутствия были найдены на одном из участков передовой. Здесь собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.

Напомним, в интернете обнародовали видео, на котором украинские военные демонстрируют новые доказательства военного присутствия Российской Федерации на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото детского праздника к пятилетию сына сербского наемника Братислава Зорана Живковича, который на Донбассе возглавлял интернациональную бригаду террористов, он украсил ребенку торт моделями военной техники РФ, а также символами группировок "ДНР" и "Новороссия".

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