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В Одессе "домушники" пытались сбежать через окно: видео задержания воров

суббота, 20 июля 2019, 10:03
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В пятницу, 19 июля, в Одессе правоохранители на горячем задержали грабителей, которые залезли в одну из квартир.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Так, в полицию поступил звонок о неизвестных, которые залезли в квартиру на улице Заболотного.

"Установив, что в квартире находятся неизвестные, полицейские оперативно выставили охрану по периметру здания. Сотрудники подразделения государственной службы охраны поднялись в квартиру и позвонили. Испугавшись, злоумышленники решили бежать через окно, и сразу попали в руки патрульных", - рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что грабители попали в квартиру через пластиковое окно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе посреди дня произошло дерзкое ограбление на миллионы гривен.

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