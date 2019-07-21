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Красиво и без людей: в сети на фото показали "разгар" сезона в Крыму

воскресенье, 21 июля 2019, 19:20
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В интернете обнародовали новые фото, на которых зафиксирована реальная ситуация с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

Так, в Евпатории пляж утром совсем пустой, хотя уже разгар сезона.

Аналогичная ситуация сложилась и в Ялте.

"Еще не сезон", "А где люди?! Че нет никого?", "Красиво и без людей", "Я же говорю - сезон в Крыму начинается в ноябре", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.

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