Путина заподозрили в причастности к захвату британского танкера

Британские силовики начали расследование возможной причастности России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.

Следствие ведут два разведывательных агентства Великобритании – Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи.

По их версии, танкер могли заманить в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью "российских шпионских технологий".

Силовики уверены, что "у России есть технологии по подделке GPS". Они считают, что именно Россия могла помочь Ирану в этой авантюре. Более того, по версии следствия, руководить операцией мог лично президент РФ Владимир Путин.