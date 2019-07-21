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Путина заподозрили в причастности к захвату британского танкера

воскресенье, 21 июля 2019, 13:05
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Британские силовики начали расследование возможной причастности России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.

Следствие ведут два разведывательных агентства Великобритании – Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи.

По их версии, танкер могли заманить в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью "российских шпионских технологий".

Силовики уверены, что "у России есть технологии по подделке GPS". Они считают, что именно Россия могла помочь Ирану в этой авантюре. Более того, по версии следствия, руководить операцией мог лично президент РФ Владимир Путин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в четверг, 18 июля, корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском пролив

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