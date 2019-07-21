В Одессе карма настигла россиянку, считающую Украину частью РФ: фото видео

В Одессе обокрали граждан РФ, которые приехали на авто с российскими номерами.

Об этом сообщает активист Сергей Стерненко в Facebook.

"Смотреть вечно можно на огонь, войну оппоблоков и то, как страдают россияне. В Одессе обокрали россиян, приехавших на авто с российскими номерами. Вероятно, воры были патриотически настроенными. Добро пожаловать, братский народ!", - написал он.

Также Стрененко опубликовал фото пострадавшей россиянки, которая считает, что Украина это часть РФ.

Напомним, 8 июля в российском городе Воронеж бушевала непогода, и одна из туч в небе вызвала среди горожан "особый ажиотаж".

Как ранее сообщал "Апостроф", в российском Хабаровске произошел новый интернет-скандал – в сеть было слито видео со школьниками, которые устроили веселую фотосессию на кладбище среди могил.