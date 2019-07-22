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Огонь до неба: уничтожение техники союзника Путина в Сирии попало на видео

понедельник, 22 июля 2019, 12:39
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В воскресенье, 21 июля, в Сирии была уничтожена техника, которая могла принадлежать российским военным, которые поддерживают режим союзника президента России Владимира Путина Башара Асада.

Об этом сообщают на странице 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter.

Удар нанесли в городе Хама, уничтожив автомобиль "Урал". Отмечают, что он мог принадлежать ЧВК из РФ.

"Сирия, Хама. Уничтожение проасадовского "Урала", пишут, могли быть ЧВК из РФ. 21.07", - написали в сети.

Напомним, ранее войска правительственного режима Башара Асада обстреляли из артиллерии наблюдательный пункт вооруженных сил Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Ответ со стороны турецких военных не заставил себя ждать.

Как сообщал "Апостроф", в Сирии повстанцы совершили удар по российской авиабазе "Хмеймим" при помощи дронов, что стало третьей атакой за последние два дня.

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