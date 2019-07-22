Прорвемся! Опубликовано сильное фото из оккупированного Крыма

В интернете обнародовали сильное фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма, на котором зафиксирован подсолнух, растущий прямо посреди дороги.

Соответствующий снимок размещен на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

"21 июля 2019 года. Бахчисарай, Крым. Прорвемся!" - говорится в подписи к фото.

Кроме того, опубликован еще один снимок "чудо"-подсолнуха. Похоже, автор намекает на то, что аннексированный Крым вернется в состав Украины, слухи о чем уже начали ходить в сети. Однако в ближайшее время такой сценарий маловероятен, о чем неоднократно заявляли в Кремле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.