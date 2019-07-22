Труп тащили по улице: в Днепре произошло жуткое ЧП, фото

В субботу, 20 июля, в Днепре двое мужчин тащили по городу труп.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на улице Богданова. Свидетели происшествия заметили, как двое мужчин тащили тело, а потом кинули его на асфальт. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и врачей скорой медицинской помощи.

Когда прибыли медики, им лишь оставалось констатировать смерть мужчины. Патрульные, согласно данным свидетелей, смогли найти мужчин, которые тянули тело. Детали и подробности ЧП выяснит полиция.

Напомним, 9 июля на пляже поселка Николаевка Симферопольского района в оккупированном Крыму на берег вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей.

Как сообщал "Апостроф", на популярном у украинцев летнем курорте в Запорожской области – в Кирилловке, произошло очередное чрезвычайное происшествие – на пляж выбросило труп человека.