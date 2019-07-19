Запрет стрельбы по боевикам ДНР-ЛНР: в Украине сделали важное уточнение

На Донбассе с 21 июля вводится прекращение любого огня, однако это не относится к ответу на обстрел боевиков тем же оружием.

Об этом сообщает представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный на своей странице в Facebook.

"И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. С аналогичной оружия", - подчеркнул он.

Также Бессмертный описал разницу между ведением огня и какие виды бывают:

по тактическими задачами, решаемыми (на уничтожение, подавление, истощение и др.);

по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.);

по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.);

по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.);

за способами стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.);

по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.);

по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.);

по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

"Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь", - констатировал чиновник.

Напомним, как сообщал "Апостроф", с 21 июля украинским военнослужащим ВСУ запретили ведение огня на Донбассе, объявив очередное перемирие, однако сеть разгневали такие условия.