В Харькове раздетая женщина выбросилась из окна: видео с места ЧП

В понедельник, 22 июля, в Харькове из окна многоэтажного жилого дома выпала женщина.

Об этом сообщает ресурс atn.ua.

Трагедия произошла вечером на жилом массиве Салтовка. Жители дома услышали, как что-то упало на припаркованный автомобиль, а потом увидели тело женщины в одном нижнем белье. По словам очевидцев, они не знают кто она, но предполагают, что женщина могла снимать в доме квартиру. На вид погибшей было около 30 лет.

Также свидетели отметили, что один сосед вроде бы видел ее в тот вечер - женщина пыталась попасть в подъезд и набирала на домофоне номера разных квартир. Однако, что было дальше - неизвестно.

"Сказали вообще, что, скорее всего, она не из нашего дома, потому что у нее при себе был ключ. Попробовали проверить ключ, и он не от нашего подъезда, поэтому предполагаем, что девушка вообще не из нашего дома, и соседи тоже и не смогли ее опознать", - рассказала жительница дома Виктория.

Бывшая консьержка также погибшую не узнала. Большинство, опираясь на внешний вид тела, предполагают, что женщина могла прийти в гости к мужчине.

"Вы знаете, она в таком вида была, раздетая. Простой человек так бы в гости не пришел, то есть она, думаю, была у кого-то в гостях, не знаю у кого", - отметил сосед Виктор.

Правоохранители устанавливают личность погибшей и выясняют подробности инцидента. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве из окна многоэтажки выпал рядовой Национальной гвардии Украины.

Также позже в сети появилось видео с погибшим 21-летним Нацгвардейцем.