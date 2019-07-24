Автобус с украинскими заробитчанами попал в смертельное ДТП в Чехии: фото с места

В среду, 24 июля, автобус, в котором находились в том числе украинские заробитчане, попал в смертельное ДТП между населенными пунктами Причина и Петровице в Чехии.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить.

В результате ДТП погибла украинка родом из Тячевского района Закарпатской области. Кроме того, травмы получил 20-летний парень из Виноградовщины.

Подробности аварии и данные о пострадавших уточняются. Известно, что водитель микроавтобуса после совершения аварии пытался скрыться с места событий.

Как сообщал "Апостроф", в Любском воеводстве Польши в ДТП погибли трое граждан Украины, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ранее в результате серьезного ДТП в Чехии с участием трамвая пять человек получили тяжелые травмы.