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В России задержали судно с украинцами: первые подробности

среда, 24 июля 2019, 17:59
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В российском порту Ейск на Кубани было задержано судно Lizori под флагом Молдавии, на борту которого находились 14 граждан Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации Российского профессионального союза моряков, судно было задержано из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - 11,23 тысячи долларов.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Троих из украинцев отправили домой 23 июля, вопрос отправки остальных членов экипажа решается.

Также сообщается, что судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.

По данным на сайте "Донбасстранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины выдана годом позже.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в мае 2019 года в Египте был задержан танкер с нефтью Sea Shark, на котором находились 17 украинских моряков.

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