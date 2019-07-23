КНДР захватила судно с российскими моряками: в сети вспомнили об Украине

КНДР в ночь на 17 июля захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту, об инциденте стало известно только сейчас.

Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, которая владеет кораблем, Сергея Седлера, 15 россиян и двух южнокорейцев, направлявшихся с территории Южной Кореи в Японское море для добычи краба, конвоировали в КНДР.

Так, российского консула пустили к ним только во вторник, 23 июля, моряков постоянно допрашивают.

Седлер добавил, что судно вышло из южнокорейского порта Сокчо и направлялось в район своего традиционного промысла в Японском море. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР. Задержанных конвоировали в северокорейский порт Вонсан, где удерживают в плохих условиях.

"Там нет вентиляции, температура +30+35 градусов. Допрашивают и обыскивают два раза в день, очень жестко", - сказал он.

Директор компании уточнил, что причиной ареста якобы стало незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега. На момент задержания судно было без груза.

Стоит отметить, что на инцидент бурно отреагировали в сети, припомнив, что Россия, которая теперь жалуется на незаконное задержание своих моряков, точно так же захватила украинские судна и моряков в Керченском проливе, а потом еще и судила их.

Как сообщал "Апостроф", ранее самолет военно-космических сил России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря: в ответ были подняты истребители.

25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ Россииобстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФосвободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.