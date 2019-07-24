Зеленскому поступило предложение по самому мощному в стране боевому кораблю: фото

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет пр. 58250 "Владимир Великий" на мощностях государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод".

Об этом сообщает Livejournal.

В настоящее время недостроенный корвет находится на Черноморском судостроительном заводе, его начали строить еще в 2011 году. Известно, что Минобороны намерено закончить работы по свариванию корпуса на ЧСЗ, а после перевезти конструкцию на ГП "Николаевский судостроительный завод". Степан Полторак уточнил, что ВМФ Украины необходимо 4 таких корвета.

"Мы работаем над созданием корвета по стандартам НАТО… Корпус готов на 80%, а корвет в целом на 32%. Нужно 2 миллиарда 240 миллионов. Решением коллегии выполнение этой программы приостановили в июне 2014 года. Для начала работ нам нужно около миллиарда гривен, это чтоб возобновить программу строительства. Всего для полного оснащения навигацией, оборудованием с достройкой нужно 5,8 миллиардов гривен. Думаю, что с учетом нашего вооружения цена уменьшится. Второй корвет будет меньше стоить", – рассказал министр обороны.

Как сообщал "Апостроф", украинские военные собираются закупить мультимедийные тренажеры для расчетов зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1".