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В Полтаве простились с девушкой, которую жестоко убил ровесник в Киеве

четверг, 25 июля 2019, 19:54
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В четверг, 25 июля, в Полтаве попрощались с 18-летней Анастасией Чернявской, которую в Киеве убил знакомый.

Об этом сообщает ТСН.

Девушку отпели в Свято-Успенском Кафедральном Соборе. Попрощаться с Анастасией пришли десятки горожан. Хоронили девушку как невесту, в белом платье. Во время похорон постоянно шел дождь.

О парне, которого подозревают в убийстве девушки, известно немного. Он часто наведывался к девушке в гости и даже сделал себе татуировку с ее именем на руках. В четверг, 25 июля, ему избирают меру пресечения в одном из районных судов Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее был задержан парень, убивший в Киеве 18-летнюю Анастасию Чернявскую.

Также в Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend.

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