Умерла 18-летняя пострадавшая в страшном ДТП под Днепром

Одна из девушек, пострадавших в жуткой дорожной аварии в Желтых Водах, умерла 26 июля в больнице.

Об этом сообщается на странице в Facebook благотворительного фонда "Герда".

София Кислая родилась 25 февраля 2001 года. Училась в Днепропетровском гуманитарном университете, перешла на 2 курс. В ДТП получила тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга 3 степени. Спасти жизнь девушки врачам не удалось.

По другим пострадавшим в аварии известно, что Инну Власюк (20.07.1999) перевели в травматологию. Она получила в аварии множественные тяжелые травмы, в том числе ушиб мозга 1-2 степени.

Третья пострадавшая в ДТП, Яна Скалыга, идет на поправку. По информации фонда, до понедельника она будет находится в реанимации, потом возможен перевод в травматологию.

Напомним, кроме трех девушек в машине находились также два молодых парня. Оба умерли вскоре после аварии в больнице.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ровенской области трое молодых людей разбились в аварии из-за того, что водитель двигался по дороге на опасной скорости и выскочил за пределы проезжей части.