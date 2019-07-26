В Украине задержанный российский танкер сравнили с "евробляхами"

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сравнил российский танкер NEYMA, который задержала Служба безопасности Украины в Азовском море, с "автомобилями на литовских номерах".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Российская пропаганда и всевозможные местные "депутаты" вторые сутки выливают мутный поток сознания по вопросу задержания танкера NEYMA в Измаиле. В частности обвиняют по неучастия в процессуальных мероприятиях российского консула. А капитан NEYMA доврался до того, что это судно в порту Измаила есть... территорией РФ", - пишет эксперт.

Он назвал поведение русских "дешевой спекуляцией" и сравнил танкер NEYMA с " автомобилем на литовских номерах".

"Впрочем эта дешевая спекуляция рассчитана исключительно на далеких от проблемы людей. Ведь международное право абсолютно никаких гарантий или иммунитетов в отношении иностранного торгового судна, находящегося в украинских внутренних водах, в частности в водах порта, не дает. Юридически это просто объект иностранной неподвижная (sic) собственность, которая находится на территории Украины. Потому NEYMA зашла в порт сама, добровольно и прошла пограничный контроль на въезд в Украину. По такой русской удивительной логике каждый автомобиль на литовских номерах в Киеве патрульная полиция должна останавливать и осматривать совместно с литовским консулом примером", - подытожил Бабин.

Он также в этом контексте вспомнил ситуацию с провокационными действиями кораблей ФББ РФ в Азовском море.

"Пока бурные заявления россиян о "реагировании" на ситуацию на Азове, с намеками на эскалацию, вылились в провокационную подсветку кораблей ГПС Украины в ночное время зелеными лучами лазера. Что же если РФ так много рассказывает о своем новом "мегаоружии", в частности лазерном, это не должно восприниматься легкомысленно, а ответные агрессивные действия не могут быть проигнорированы международными структурами - по сообщению Украины", - пишет эксперт.

Как сообщал "Апостроф" 25 июля Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, который участвовал в блокировании военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были захвачены 24 украинских моряка.