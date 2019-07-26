Задержание в Украине российского танкера: появилось видео с освобожденными моряками

В сети появилось видео с освобожденными моряками, находившимися на задержанном российском танкере "NEYMA", участвовавшего в агрессии в Керченском проливе.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Кадры были сняты в Кишиневе, в аэропорт которого они прибыли перед вылетом в Москву. Отметим, что рейс из Кишинева уже приземлился в российской столице в 4:11 по местному времени.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео задержания российского танкера, который участвовал в захвате украинских моряков.

Также в России отреагировали на задержание ее танкера в Украине.