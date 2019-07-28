Еще немного жары: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

В понедельник, 29 июля, в Украине установится жаркая погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха будет достигать и иногда превышать +30 градусов. Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волыни - Ровенщины до Сумщины - Харьковщины.И еще вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской областях", - отметила она.

По словам Диденко, на большей части территории страны будет сухая солнечная погода.

Стоит отметить, что в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что уже во вторник, 30 июля, температура воздуха в стране начнет снижаться.

Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.