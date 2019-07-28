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На митинге в Москве скандировали знаменитую кричалку о Путине: видео и реакция сети

воскресенье, 28 июля 2019, 11:30
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В субботу, 27 июля, в Москве (Российская Федерация) на митинге "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу скандировали знаменитую кричалку о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Соответствующие видео опубликованы в сети.

Так, на кадрах зафиксировано, как толпа протестующих идет по улице и скандирует кричалку "Путин - ху*ло".

Ролики активно комментируют в сети.

Стоит отметить, что, согласно официальным данным, на несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека. В то же время российские СМИ сообщают о задержании 1127 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек.

Между тем, в России ведьмы объявили войну партии Путина.

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