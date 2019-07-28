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В Одессе перед матчем за Суперкубок задержали более десятка болельщиков: фото и видео

воскресенье, 28 июля 2019, 22:56
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В воскресенье, 28 июля, перед матчем за Суперкубок Украины по футболу в Одессе сотрудники полиции задержали возле стадиона "Черноморец" 12 болельщиков одной из команд.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.

Отмечается, что задержанные были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

"По предварительной информации, указанные лица пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин оскорбительно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион", – говорится в сообщении полиции.

На прилегающих к стадиону улицах с 16 часов воскресенья ограничено движение транспорта.

Фото - "Думская"

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в чемпионате России по пляжному регби две команды устроили массовую драку.

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