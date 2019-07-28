В России на митинге избили дубинкой жену украинского режиссера: фото и видео

В Москве (Россия) на оппозиционном митинге побили жену украинского художественного руководителя оперного театра Владимира Назарова Лику Архангельскую.

Об этом сообщает сам режиссер на своей странице в Facebook.

"Сегодня возле Мэрии Москвы моя жена и известный блогер Лика Архангельская, конечно же приняла участие в митинге оппозиции. Росгвардия, ОМОН , кого там только не было! Избиения начались еще до начала шествия! Лика участник всех митингов оппозиции, путинского периода власти. В этот раз Лике Архангельской не повезло, она таки попала под дубинку Росгвардейца! Эта мразь целил дубинкой прямо в голову, но удар смягчил телефон (вдребезги) и рука! Но все равно по лицу попало! С боевым крещением, любимая!", - написал Назаров.

Владимир Назаров - украинец, он в родном городе Днепр окончил музыкальную школу по классу баяна, затем поступил в Днепропетровское культурно-просветительское училище по специальности "Руководитель оркестра народных инструментов". После службы в армии (с 1970 по 1972 год) Назаров переехал в Москву.

В 1975 году Владимир создал на базе Института Культуры ансамбль духовых народных инструментов "Жалейка", который был признан уникальным инструментальным коллективом. В 1982 году произошло преобразование "Жалейки" в Ансамбль фольклорной музыки. С 1984 года Владимир Назаров и ансамбль участвует в создании многих мультфильмов ("Зачем верблюду апельсин", "Обратная сторона Луны", "Кот и Ко", и многие другие). В 1984 году Владимир Назаров выпустил русскоязычный вариант швейцарской детской песенки "Танец маленьких утят", которая сразу стала популярной. В том же году Назаров написал свою знаменитую песню "Ах, карнавал". С 1998 года композитор начал самостоятельную певческую карьеру.

Культурный деятель сделал свою карьеру в России, однако ему пришлось покинуть страну по политическим мотивам. Открытые высказывания режиссера в адрес путинского режима привели к разгрому его театра в Москве.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля в Москве (Российская Федерация) на митинге "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу скандировали знаменитую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.