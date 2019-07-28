RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

28 июля

10:15
Украинские военные показали, как будут уничтожать врага: мощные фото
10:05
Вызывайте санитаров: сеть повеселило видео с неадекватным боевиком ДНР
09:55
В Украине отмечают 1031 годовщину крещения Киевской Руси: онлайн трансляция
09:51
В России самолет рухнул в реку, погибли люди: фото и видео с места ЧП
09:24
США высоко оценили работу МВД Украины по обеспечению прозрачных и демократических выборов
09:24
​Выгружают лопатами: появились фото и видео нашествия медуз в Азовском море
09:20
Бешеные деньги: стало известно, сколько зарабатывают пропагандисты на росТВ
08:51
Шустер возвращается на украинское ТВ: появилась реакция сети
08:35
Оскандалившегося топ-чиновника из Днепра разыграли пранкеры: опубликовано видео
08:19
Готовятся к времени "Ч": раскрыт подлый план Кремля в Черном море
08:14
В английском футболе случился грандиозный допинговый скандал
08:00
День крещения Киевской Руси и именины Василия: какой праздник 28 июля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вызывайте санитаров: сеть повеселило видео с неадекватным боевиком ДНР

воскресенье, 28 июля 2019, 10:05
переглянути новину українською

Латвийский боевик Бенесс Айо, известный как Черный Ленин, опять отличился "задорной" речью об украинских фашистах, бандеровцах и олигархах, поддерживаемых "проклятыми евроамериканскими империалистами".

Соответствующее видео публикует "Львовский метрополитен" в Twitter.

"Давно так не орал. Эталонный ватник по кличке "Чёрный Ленин" это лучшая "реклама" русского мира. Складывается впечатление, что его специально заслало СБУ, чтобы изговнять ватные митинги в Донецке", - говорится в сообщении.

Под видео появились забавные комментарии пользователей.

"С какого лечебного заведения удалось этому куропёру сбежать интересно. Недоглядели санитары с..ка !!!!", "Оно е**нутое,,,,,,,,, на всю головоньку негромоскаль", "Ну обрабатывают же их. Хотя бы штыком в ухо...", "Даже посмотрев на конвульсии этого тела без звука, уже ясно, что это психически тяжело больной пациент", "Жаль, на родине был бы знаменитым шаманом", - не без сарказма пишут комментаторы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевик по кличке "Черный Ленин" выдал спич с критикой главарей ДНР и жизни в оккупации.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: