Вызывайте санитаров: сеть повеселило видео с неадекватным боевиком ДНР

Латвийский боевик Бенесс Айо, известный как Черный Ленин, опять отличился "задорной" речью об украинских фашистах, бандеровцах и олигархах, поддерживаемых "проклятыми евроамериканскими империалистами".

Соответствующее видео публикует "Львовский метрополитен" в Twitter.

"Давно так не орал. Эталонный ватник по кличке "Чёрный Ленин" это лучшая "реклама" русского мира. Складывается впечатление, что его специально заслало СБУ, чтобы изговнять ватные митинги в Донецке", - говорится в сообщении.

Под видео появились забавные комментарии пользователей.

"С какого лечебного заведения удалось этому куропёру сбежать интересно. Недоглядели санитары с..ка !!!!", "Оно е**нутое,,,,,,,,, на всю головоньку негромоскаль", "Ну обрабатывают же их. Хотя бы штыком в ухо...", "Даже посмотрев на конвульсии этого тела без звука, уже ясно, что это психически тяжело больной пациент", "Жаль, на родине был бы знаменитым шаманом", - не без сарказма пишут комментаторы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевик по кличке "Черный Ленин" выдал спич с критикой главарей ДНР и жизни в оккупации.