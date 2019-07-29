Пуля прошла по касательной: в сети показали "плоды" атак боевиков на Донбассе

Волонтеры показали последствия ударов боевиков по позициям украинских военнослужащих на Донбассе.

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"Пуля прошла по касательной. Боец жив. Рука раздроблена, но он выздоровеет и снова вернется в строй". Это каска бойца одной из механизированных бригад, которая держит сейчас оборону в районе поселка Желобок. Здесь, как и на других участках фронта, уже давно активизировались снайперы боевиков. В "лежках" они поджидают наших солдат, которые выходят на СП (спостережні пункти. - ПЖ), чтобы посмотреть в тепловизор, "ночник" или трубу разведчика. В данном случае боец наблюдал в тепловизор", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 боевиков.

Кроме того, бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1". Комплекс является очень редким и редко используется на вооружении в самой РФ.