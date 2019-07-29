В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: подробности и фото

В субботу, 27 июля, вечером в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, информацию о котором руководство боевиков пыталось всячески скрыть.

Об этом говорится на странице "Департамент антипропаганды ДНР" в Twitter.

‏Взрыв произошел около 23:20 между улицами Куприна и Клинической - взорвался автомобиль.

"На место сразу прибыла военная полиция, а после полиции огородили все - никого не пускают... Говорят, в машине были бухие вояки", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погиб мужчина.

Между тем, в ночь на вторник, 25 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв у супермаркета.

В ночь на 16 июня на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской в Киеве прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.