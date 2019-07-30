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Под Киевом погибли маленькие дети: опубликованы фото

вторник, 30 июля 2019, 10:48
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В понедельник, 29 июля, в Киевской области произошел пожар в частном доме, где погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в городе Переяслав-Хмельницкий. Информация о возгорании поступила на линию спасателей в 10:37. Работники службы выехали на место в село Гайшин. Там на улице Полевой горел дом, а огонь уже полностью охватил крышу здания. Пламя распространилось на площади 64 квадратных метра.

По словам соседей, в доме могли находится дети, потому спасатели приступили к оперативной ликвидации пожара. Восемь человек личного состава потушили огонь полностью в 11:35. Однако в доме обнаружили останки двух человеческих тел, которые сгорели. Погибли дети 2015 и 2017 годов рождения.

Как сообщал "Апостроф", в селе Синяк Вышгородского района в пожаре сгорели двое детей 1 и 3 лет.

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