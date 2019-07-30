Сообщник сепаратиста и киллер подполковника ФСБ: что известно про убитого в Харькове "бизнесмена"

Убитый 29 июля в Харькове Дмитрий Шкандыба в России разыскивался по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ, а в Украине проходил в уголовном производстве как сообщник лидера сепаратистской организации "Оплот" Евгения Жилина.

Об этом сообщает "NewsRoom".

В сентябре 2018 года Дмитрия Шкандыбу объявили в федеральный розыск РФ по подозрению в убийстве экс-сотрудника ФСБ и бизнесмена Константина Васильева, которого шесть месяцев до этого расстреляли через стекло его автомобиля Mercedes. Тогда сообщалось, что Шкандыба бежал из России и скрылся в Украине.

Однако на территории Украины мужчина также уже привлекался к уголовной ответственности - еще до побега из РФ. В 2010 году он был осужден по статье 189 УК Украины ("вымогательство"), а в течение 2017-2018 годов пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также по информации журналистов Шкандыба проходил как сообщник лидера сепаратистской организации "Оплот" Евгения Жилина (убит 19 сентября 2016 года под Москвой) по делу о бандитизме.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 29 июля, в Харькове мужчина, одетый в черное, застрелил 41-летнего мужчину, который оказался бизнесменом Дмитрием Шкандыбой.