В Харькове посреди улицы убили бизнесмена: названо имя жертвы

В результате стрельбы в Харькове в ночь на понедельник, 29 июля, был застрелен 41-летний известный бизнесмен по фамилии Шкандыба.
Об этом сообщает Антикор.
Мужчина занимался розничной торговлей промышленными товарами. Обстоятельства преступления устанавливаются. Преступление произошло на улице Молочной возле дома №20.
Как передает NewsRoom, по словам свидетелей, на мужчину напал неизвестный, одетый во все черное и в толстовке, его рост - около 170 сантиметров.
Как сообщал "Апостроф", 10 июля в центре Сум произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка.
Ранее в Киеве мужчина с ружьем устроил стрельбу в баре, пострадал журналист издания "Настоящее время" Владимир Рунец.