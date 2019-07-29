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В Харькове посреди улицы убили бизнесмена: названо имя жертвы

понедельник, 29 июля 2019, 11:10
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В результате стрельбы в Харькове в ночь на понедельник, 29 июля, был застрелен 41-летний известный бизнесмен по фамилии Шкандыба.

Об этом сообщает Антикор.

Мужчина занимался розничной торговлей промышленными товарами. Обстоятельства преступления устанавливаются. Преступление произошло на улице Молочной возле дома №20.

Как передает NewsRoom, по словам свидетелей, на мужчину напал неизвестный, одетый во все черное и в толстовке, его рост - около 170 сантиметров.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в центре Сум произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка.

Ранее в Киеве мужчина с ружьем устроил стрельбу в баре, пострадал журналист издания "Настоящее время" Владимир Рунец.

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