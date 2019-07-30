​Задержан экс-замглавы одесской Нацполиции, скрывавшийся от следствия: фото

30 июля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего первого заместителя начальника полиции Одесской области Константина Гейко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. 25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году они завладели семью контейнерами контрафактных сигарет, имевших статус вещественных доказательств в уголовном производстве. После этого продукцию пустили на продажу.

Рыночная стоимость такой партии оценивается в 50 млн грн.

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