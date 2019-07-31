"Гриб" в небе и вой сигнализаций: на оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв

В среду, 31 июля, в оккупированной Горловке Донецкой области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter пользователь под ником Vel East.

‏"Стою сегодня утром на кухне у окна, в руках горячий чай, смотрю на город. И тут на горизонте вырастает сизо-голубой "грибок". А через несколько секунд ударная волна. Горячий чай на мне, я уже далеко не у окна, у всех машин воет сигнализация. Фото только через минуту сделала", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погиб мужчина.

Между тем, в ночь на вторник, 25 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв у супермаркета.

В ночь на 16 июня на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской в Киеве прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.