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​Киевский таксист-грабитель необычным образом "изнасиловал" девушку

среда, 31 июля 2019, 10:35
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В ночь на 31 июля на Новоирпенской трассе в Киеве мужчина-таксист подобрал пассажирку, после чего завез в лес и изнасиловал ее.

Об этом сообщает "Информатор".

После совершения преступления водитель скрылся. Пострадавшая сообщила об этом своей подруге, которая и позвонила в полицию.

По предварительной информации, девушка словила попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Она остановила автомобиль Renault, который был обклеен наклейками Uklon. Во время поездки мужчина свернул в лес, который находится на Новоирпенской трассе.

Там он избил и изнасиловал пострадавшую. Также насильник заставил ее перевести деньги с карты на свой счет и после этого уехал. Подробности случившегося выясняются. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Позже стало известно, что девушку изнасиловали орально. Ее госпитализировали в больницу с диагнозом "рваная рана губы". Сумма, которой завладел злоумышленник, составляет 4500 гривен, а также он забрал у девушки мобильный телефон.

Как сообщал "Апостроф", 23 июля в Одесской области сотрудники полиции задержали 63-летнего педофила, который изнасиловал 9-летнего мальчика.

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