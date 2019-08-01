​На курорте Кирилловка мошенники наживаются на доверчивых туристах: как не стать жертвой

В сети рассказали, как опытные мошенники обманывают доверчивых туристов, желающих забронировать жилье на популярных курортах.

Об одной из таких неприятных ситуаций рассказал адвокат Антон Болтик в своем YouTube канале.

Так, один из курортников, который решил отдохнуть в Кирилловке (Запорожская область), в итоге лишился 800 гривен и так и не увидел своих забронированных апартаментов. Как выяснилось, гостиницы, которую он нашел на одном из запорожских сайтов, в помине в Кирилловке не было. А телефон, по которому курортник бронировал номер, был отключен.

"Основная фишка такой схемы мошенников заключалась в том, что они сделали сайт, организовали человека на телефоне, который принимал заказы и расчёт был на то, что в период сезона набрать кучу заказов. Потом сайт закрыли (по сей день он не работает "http://shtil-zp.com"), телефон отключили. Расчет был на то, что люди, приехав на место и устав в дороге, разбираться с полицией за 800 грн. не захотят и не станут искать тех, кто их кинул. Так в большинстве случаев и происходит", - рассказывает адвокат.

Как не попасть в такую ситуацию советует адвокат:

1. В процессе выбора базы отдыха (пансионата, отеля, гостевого дома) следует проверить организацию, которая предлагает вам свои услуги, а именно:

- определить кто именно предлагает вам услуги (компания – юридическое лицо, либо же физическое лицо-предприниматель) - если возникают трудности запросите эту информацию у менеджера или другого представителя организации;

- посмотреть зарегистрирована ли эта организация в установленном законом порядке (см. ЕГРПОУ);

- изучите репутацию организации, посмотрите отзывы других отдыхающих об этой базе отдыха, по возможности свяжитесь с кем-нибудь из ни, чтобы удостовериться в правдивости оставленных отзывов.

2. Если у вас нет уверенности в репутации организации, услугами которой планируете воспользоваться, избегайте предложения оформления брони на условиях полной предоплаты.

3. В случае предоплаты обращайте внимание на предоставленные вам реквизиты для оплаты (например, если в реквизитах указана компания или другое лицо, которое до этого момента нигде не упоминалось, лучше отказаться от услуг такой организации либо выяснить почему так и проверить эту компанию).

4. Совершая предварительную оплату услуг организации обязательно указывайте свое ФИО, а также назначения платежа, которое должно соответствовать предоставляемой вам услуге.

5. После осуществления предоплаты на предоставленные вам реквизиты стоит сохранить чеки или любые другие документы, подтверждающие оплату услуг организации. Если вам отказывают в предоставлении жилья по причине того, что организации ничего не известно о вашем приезде, в таком случае стоит обратиться к уполномоченному представителю организации (администратору, управляющему). Объяснить ситуацию и показать чек (другой документ), подтверждающий оплату вами услуг организации. Если ситуация после этого не решится, целесообразным будет сообщить представителю организации, что в случае не предоставления жилья вы обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, а также направите жалобу в органы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

В случае получения отказа в предоставлении жилья, необходимо составить и подать в местное отделение полиции заявление о мошенничестве, в котором подробно описать обстоятельства и приложить копию чека об оплате услуг организации, направить жалобу в территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей (к жалобе также приложить копию чека об оплате услуг организации). В ситуации, когда на месте отдыха не оказалось организации за услуги который вы совершили предоплату, следует сразу обращаться с заявлением в полицию.

Как сообщал "Апостроф", украинцы начали получать от мошенников сообщения, в которых предлагается бесплатно получить одежду или обувь от всемирно известного бренда Adidas.