Создатели прокололись с фейковой акцией Adidas: в чем ошибка и как работает схема

Пользователи Viber массово распространяют фейковую акцию якобы от всемирно известного бренда Adidas.

Об этом сообщает ресурс Media Sapiens.

В сети пишут, что компания дарит пользователям футболки и кроссовки по случаю своего юбилея.

"Adidas дарит 3000 бесплатных пар обуви и футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие. Получите бесплатную обувь на: http://www.adidas.com-snes.com/?v", - говорится в спам-рассылке.

Отмечают, что в самом сообщении есть фактологические ошибки. Например, дата создания бренда Adidas -1949 год. То есть компании 70 лет, а не 95.

При переходе на сайт пользователю предлагается ответить на несколько вопросов о том, нравится ли продукция компании и или покупал ли когда-нибудь что-то из ассортимента.

После краткого опроса пользователям предлагают бесплатную пару кроссовок или футболку, получая таким образом основные данные о доставке, включая их полное имя и адрес. Очевидно, что одежды и обуви после этого никто отправлять не будет.

На официальном сайте компании Adidas, а также на сайтах компаний, занимающихся розничной продажей товаров бренда в Украине, никаких упоминаний об этой акции нет. В компании отрицают свою причастность к такой рассылки и отметили, что подобных акций Adidas не проводит.

"Нам уже утром звонили несколько пользователей с подобным вопросом. Это неправда. Компания таких акций не проводит", - рассказал менеджер по обработке заказов Денис Легкий.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун подчеркнул, что таким образом обычно собирают данные для того, чтобы формировать базу для массовых рассылок, в том числе и спама. Не всегда это бывают мошенники.

"Это настолько примитивно и типично. Таким образом собирают персональные данные пользователей. Обычно это информация о возрасте, поле, номер телефона, электронная почта. Чаще всего это происходит в маркетинговых целях", - отметил он.

Через некоторое время мессенджер Viber начал блокировать ссылки при попытке зайти на сайт.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве объявили в розыск афериста, который открыл фейковый обменник и ограбил киевлянина на 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов.