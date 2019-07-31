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Боевики ДНР "засветили" тяжелую технику на Донбассе: опубликованы фото

среда, 31 июля 2019, 23:55
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В интернете обнародовали фотографии тяжелой военной техники, которую боевики ДНР "засветили" на оккупированном Донбассе.

Соответствующие снимки разместил на своей странице в Twitterпользователь, пишущий под ником Necro Mancer.

‏"Техника 1 АК (армейского корпуса, - "Апостроф") РОА (российской оккупационной армии, - "Апостроф") на полигоне", - сказано в подписи к фото.

Пост активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Также появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком.

Ранее бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.

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