Боевики ДНР "засветили" тяжелую технику на Донбассе: опубликованы фото

В интернете обнародовали фотографии тяжелой военной техники, которую боевики ДНР "засветили" на оккупированном Донбассе.

Соответствующие снимки разместил на своей странице в Twitterпользователь, пишущий под ником Necro Mancer.

‏"Техника 1 АК (армейского корпуса, - "Апостроф") РОА (российской оккупационной армии, - "Апостроф") на полигоне", - сказано в подписи к фото.

Пост активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Также появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком.

Ранее бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.