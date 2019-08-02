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В Киеве объявили в розыск молодого насильника: опубликованы фото и видео

пятница, 02 августа 2019, 10:24
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Правоохранители объявили в розыск парня, который подозревается в совершении двух попыток изнасилования в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Молодого человека подозревают в попытках насилия в Шевченковском и Оболонском районах столицы, 2 и 23 июля этого года. Приметы предполагаемого злоумышленника: на вид возрасте 20-25 лет, рост 185-190 см, худощавый, вытянутое лицо, темные волосы.

Также в полиции попросили предоставить любую известную информацию о преступнике, позвонив на линию 102 или по одному из номеров: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 31 июля на Новоирпенской трассе в Киеве мужчина-таксист подобрал пассажирку, после чего завез в лес и изнасиловал ее.

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