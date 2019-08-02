В Запорожье мужчина дважды облил кипятком жену-сироту: фото и видео из больницы

В Запорожье 34-летний мужчина вылил на спящую сожительницу 24-летнюю Анастасию Шаповалову кипяток, а когда она попыталась бежать, он вылил на нее еще 4 литра горячей воды.

Об этом сообщает запорожское городское издание 061.

Сейчас девушка находится в реанимации, ей оказывают помощь врачи. У девушки в ожогах пятая часть тела, в том числе рот и носоглотка.

"Спала утром. Мой сожитель подошел ко мне и вылил на меня кипяток. Я встала, побежала в коридор, а он схватил вторую кастрюлю и вылили на меня еще 4 литра кипятка. Пока он относил кастрюлю, я вылезла через окно. На улице попросила прохожего вызвать скорую и полицию. Сидела в кустах и ждала скорую", - сообщила она журналистам.

Согласно заявлению врачей, девушке в ближайшее время понадобится пересадка кожи.

У пострадавшей двое маленьких детей, они находятся у бабушки. Также известно, что Анастасия Шаповалова - сирота.

Мужчина сейчас скрывается от полиции, производство в отношение его уже было открыто и ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в июле от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег жених. Ей было проведено две операции по пересадке кожи.