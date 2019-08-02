RU  UA  EN

пятница, 2 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 августа

14:58
Зеленский публично оконфузился, "повесив" на чужого депутата работу "слуги народа": видео
14:45
Стало известно о тайном избрании главы "Ощадбанка"
14:36
Эксперт посоветовал активистам-ферросплавщикам спросить Коломойского о модернизации и офшорах
14:35
Maruv показала новый провокационный клип: вместо голых тел теперь фрукты, а BANG! заменили на "мяу"
14:33
В Запорожье мужчина дважды облил кипятком жену-сироту: фото и видео из больницы
14:32
Рекордные расходы: предприниматели рассказали о растущих тарифных аппетитах "Укрзализныци"
14:26
Под Киевом прошел сильный ливень: опубликовано видео
13:55
Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области: фото и биография
13:45
Джентльмены неудачи: опубликованы фото и видео задержания в Киеве вооруженных грабителей
13:40
​У Зеленского пообещали украинцам дешевую ипотеку и назвали сроки
13:30
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Суперкубка Англии
13:25
Важных дел в стране нет: соцсети обсуждают признание Богдана об отставке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Запорожье мужчина дважды облил кипятком жену-сироту: фото и видео из больницы

пятница, 02 августа 2019, 14:33
переглянути новину українською

В Запорожье 34-летний мужчина вылил на спящую сожительницу 24-летнюю Анастасию Шаповалову кипяток, а когда она попыталась бежать, он вылил на нее еще 4 литра горячей воды.

Об этом сообщает запорожское городское издание 061.

Сейчас девушка находится в реанимации, ей оказывают помощь врачи. У девушки в ожогах пятая часть тела, в том числе рот и носоглотка.

"Спала утром. Мой сожитель подошел ко мне и вылил на меня кипяток. Я встала, побежала в коридор, а он схватил вторую кастрюлю и вылили на меня еще 4 литра кипятка. Пока он относил кастрюлю, я вылезла через окно. На улице попросила прохожего вызвать скорую и полицию. Сидела в кустах и ждала скорую", - сообщила она журналистам.

Согласно заявлению врачей, девушке в ближайшее время понадобится пересадка кожи.

У пострадавшей двое маленьких детей, они находятся у бабушки. Также известно, что Анастасия Шаповалова - сирота.

Мужчина сейчас скрывается от полиции, производство в отношение его уже было открыто и ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в июле от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег жених. Ей было проведено две операции по пересадке кожи.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: