Журналисты узнали о связи перестрелки в Кирилловке с убийством авторитета "Петрика"

Журналисты выяснили, как может быть связана перестрелка в Кирилловке с убийством авторитета "Петрика".

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

"По неофициальной информации, криминальные разборки связаны с недавним убийством запорожского авторитета Петрика. Якобы, в его убийстве подозревают ОПГ Арташи и эти события были местью", - пишет издание.

Отметим, что на данный момент в Кирилловке тихо. В центре поселка дежурит несколько полицейских машин, в "Пеликане", где разворачивались основные события "блокбастера", спокойно отдыхают люди.

Как сообщал "Апостроф", 1 августа в Кирилловке одной из баз отдыха под названием "Солнечная соната" на косе Пересыпь обнаружили труп мужчины.

Также ранее появились новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка.