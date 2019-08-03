RU  UA  EN

суббота, 3 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 августа

18:30
Стало известно, когда Зеленский встретится с Трампом
18:06
Журналисты узнали о связи перестрелки в Кирилловке с убийством авторитета "Петрика"
17:32
Смертельное ДТП с квадроциклом в Запорожье: появились фото и заявление полиции
17:08
Что съесть, чтобы похудеть: 10 полезных продуктов, от которых не поправляются
17:03
На Балканы обрушилась страшная буря с гигантским градом: фото и видео
16:52
У Зеленского определились с кандидатом на пост спикера Рады
16:24
​Гривна возглавила мировой валютный рейтинг: опубликована инфографика
15:48
​Перестрелка на курорте Кирилловка: появились первые видео
15:24
​На Одесскую область обрушились сильный ливень со смерчем: фото и видео
15:22
Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка
15:16
Дубинский обвинил нардепа Бурбака в миллиардной афере с участием банка "Альянс"
15:08
Шевченко, Бандера, Ярош и другие: эксклюзивные фото выставки 100 фигур знаменитых украинцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Журналисты узнали о связи перестрелки в Кирилловке с убийством авторитета "Петрика"

суббота, 03 августа 2019, 18:06
переглянути новину українською

Журналисты выяснили, как может быть связана перестрелка в Кирилловке с убийством авторитета "Петрика".

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

"По неофициальной информации, криминальные разборки связаны с недавним убийством запорожского авторитета Петрика. Якобы, в его убийстве подозревают ОПГ Арташи и эти события были местью", - пишет издание.

Отметим, что на данный момент в Кирилловке тихо. В центре поселка дежурит несколько полицейских машин, в "Пеликане", где разворачивались основные события "блокбастера", спокойно отдыхают люди.

Как сообщал "Апостроф", 1 августа в Кирилловке одной из баз отдыха под названием "Солнечная соната" на косе Пересыпь обнаружили труп мужчины.

Также ранее появились новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: