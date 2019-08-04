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​На оккупированном Донбассе ликвидировали сына одного из главарей ДНР: фото

воскресенье, 04 августа 2019, 14:09
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В оккупированном Донецке ликвидировали сына известного террориста ДНР Игоря Андриенко рэпера Егора "Борзини".

Об этом пишет в Twitter блогер Necro Mancer.

"Сын "министра" Игоря Андриенко, донецкий рэпер Егор "Борзини" был убит (застрелен) ночью 29-30/07/19. К взрыву машины на Куприна это отношения не имеет", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщается, что незадолго до убийства рэпер записал новый альбом.

Отмечается, что отец убитого Игорь Андриенко работал первым "вице-мэром" неподконтрольной Украине Макеевки. 15.03.2016 назначен так называемым "и.о. министра транспорта ДНР".

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", 30 июля, на Донбассе был ликвидирован боевик Сергей Евсеев 1973 года рождения по прозвищу "СМС" из Шахтерска, который состоял в штурмовом полку незаконных вооруженных формирований ДНР.

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