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​Наемник из Сызрани: в сети показали фото "груза 200", воевавшего на Донбассе

воскресенье, 04 августа 2019, 03:34
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Военные ВСУ ликвидировали на Донбассе боевика НВФ Максима Сивкова, приехавшего воевать против Украины с российского города Сызрань.

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"200 бригада. 22.07.19 Сивков Максим из Сызрани рф. Обстоятельства требуют уточнения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали около 20 боевиков НВФ и ранили еще более сотни оккупантов. Удар произошел после того, как командование ВСУ получило информацию о сосредоточении техники, артиллерии и личного состава боевиков в рамках подготовки очередной провокации.

Также ВСУ нанесли мощнейший удар по боевикам. Согласно оперативной информации, боевики проводили сосредоточение техники, артиллерии и личного состава и готовили очередную провокацию.

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