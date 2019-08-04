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В Черновцах произошла массовая драка с резней: фото с места трагедии

воскресенье, 04 августа 2019, 08:05
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В субботу, 3 августа, вечером в Черновцах произошла массовая драка с резней, в результате которой скончался мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным правоохранителей, между пятью мужчинами возник конфликт, в результате которого двое участников получили проникающие ножевые ранения и в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. Один из пострадавших скончался.

Еще двое пострадавших получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

По данному факту начато три уголовных производства. Два - по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений (части 1 и 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), еще одно - по факту совершения хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины). Сотрудники полиции задержали одного из участников инцидента, который нанес смертельные ранения жертве.

В настоящее время осуществляются первоочередные следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", 2 августа во дворе жилого дома в Днепре во время драки мужчина получил тяжелые ножевые ранения.

Ранее в Киеве пьяная компания с ножом напала на мужчин, которые сделали им замечание.

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