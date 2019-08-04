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Под Одессой авто с людьми провалилось под асфальт: опубликованы фото

воскресенье, 04 августа 2019, 21:06
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После ливня и масштабного потопа в Одессской области, в Белгород-Днестровском асфальт провалился под автомобилем прямо во время движения.

Соответствующие фото были опубликованы на странице в Facebook "Типичный Аккерман".

Водитель и пассажиры автомобиля получили травмы.

"Это было во время езды, из под колес ушел асфальт. Мама в больнице под капельницей с сотрясением и ушибами, сестра еле ходит тоже с ушибами, водитель трезвый был и ему тоже досталось, Девочки две до шести лет племяшки — все живы, но в шоковом состоянии", — рассказали родственники пострадавших в соцсетях.

Также близкие пострадавших выразили благодарность одному из местных жителей, который оказал помощь людям в провалившемся авто.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 31 июля, в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала на автомобильной парковке провалился асфальт.

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