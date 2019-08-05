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​Филарет сделал резкое заявление о главе ПЦУ и заговорил о протестах: видео

понедельник, 05 августа 2019, 15:09
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Патриарх Филарет публично призвал своих сторонников восстать против настоятеля ПЦУ Епифания.

Об этом он заявил во время выступления на кафедральном соборе УПЦ КП 4 августа, сообщает сообщество "За украинскую церковь" в Facebook.

Филарет во время своей речи несколько раз акцентировал внимание на то, что он уже на более 50 лет служит Господу и сейчас УПЦ КП переживает не самые лучшие времена.

"Я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного служения. Поэтому, я прошу вас - защитите в первую очередь Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха... Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением", - заявил Филарет.

Патриарх также говорил о том, что Епифаний пребывал в сговоре с чиновниками времен Порошенко.

"Совместными усилиями они хотели уничтожить Киевский патриархат. У нас есть свобода совести и свобода религии, а они (чиновники бывшего президента Петра Порошенко, - ред.) не дают нам молиться, нас выгоняют. Где же свобода в Украине? Где Конституция, где законы? Законы попираются, и поэтому нужно защищать законы и защищать нашу независимую церковь Киевского патриархата", - отметил Филарет.

Также он заявил, что после уничтожения УПЦ КП придет уничтожение Украины. Патриарх отметил, что "Томос ничего, кроме разрушения самого Киевского патриархата, не дал".

Как сообщал "Апостроф", после создания Православной церкви Украины (ПЦУ) на Объединительном соборе 15 декабря путем слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви между патриархом Филаретом и главой новосозданной церкви Епифанием начал назревать конфликт.

В мае 2019 года Филарет обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора, и заявил о намерении восстановить Киевский патриархат. Филарет утверждает, что, если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

В начале июня Вселенский патриарх Варфоломей отреагировал на слова Филарета и заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

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