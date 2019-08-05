В Египте произошло жуткое ДТП со взрывом, десятки погибших и пострадавших: видео

В столице Египта Каире произошел взрыв автомобилей, в результате чего погибли и пострадали десятки людей.

Об этом сообщают в Telegram-канале.

Трагедия случилась около Национального института исследований рака. Там столкнулись четыре автомобиля, а после этого они взорвались.

Вследствие инцидента погибли не менее 17 человек, еще 32 пострадали. Также из-за взрыва частично разрушились некоторые помещения института. Пациентов и персонал пришлось эвакуировать.

Как сообщал "Апостроф", 3 августа в США (штат Техас, Эль-Пасо) произошла стрельба в супермаркете Walmart, в результате чего ранены по меньшей мере 18 человек и как минимум 10 погибли.

Также напомним, 4 августа в американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла еще одна кровавая стрельба в баре, вследствие которой 10 человек погибли, еще 16 получили ранения.