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В Киеве мужчина запер мать в квартире и поджег: сеть ужаснули подробности и фото

понедельник, 05 августа 2019, 06:49
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В воскресенье, 4 августа, в Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Всеволода Нестайка, 5.

"С балкона седьмого этажа женщина кричала о помощи. На адрес был отправлен экипаж патрульной полиции. Однако ситуация оказалась весьма не простой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по прибытию полицейских они выяснили, что на балконе находится женщина, а выйти она не может, так как квартира горит. Уже в 15:40 пожар локализовали, а в 15:45 ликвидировали. В результате пожара женщина не пострадала.

По словам очевидцев, изначально женщина кричала, что квартиру поджег неизвестный, но соседи рассказали, что это сделал ее сын, который после скрылся с места.

В свою очередь, сын женщины, которого задержали правоохранители, утверждает, что чинил радиоприемник. Когда у него что-то не получилось, то поджег деталь прибора. Почему он оставил мать на балконе, а сам ушел, объяснить эти действия он не смог.

В настоящее время выясняются все подробности инцидента, но на новость уже бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 29 июля в районе Борщаговка в Киеве рядом со стройкой многоэтажного дома произошел серьезный пожар.

26 июля на улице Алишере Навои в Киеве загорелся пятиэтажный дом: сгорело сразу три квартиры.

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