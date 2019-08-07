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РосСМИ выдали "сенсацию" по катастрофе MH17 на Донбассе

среда, 07 августа 2019, 09:25
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Немецкий детектив Йозеф Реш намерен добиваться публикации в СМИ его информации о причинах трагедии рейса MH17 на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью российскому агентству "РИА Новости".

По его словам, он намерен обратиться с таким предложением к России, Малайзии и другим странам.

Реш отметил, что в его материалах указаны имена виновных, а также прикреплены снимки с американских спутников. Публикации этих данных он будет добиваться в том случае, если международное следствие откажется принять его доказательства.

Также он упрекнул следствие Нидерландов в том, что его отчеты никто не рассматривает.

17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

По версии следствия самолет над Донбассом был сбит российскими наемниками. РФ все обвинения отвергает.

Как сообщал "Апостроф", экс-начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах признался, что сам прятал установку "Бук", из которой боевики на Донбассе подбили малазийский лайнер MH17.

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